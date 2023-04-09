Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев, ранее выступавший за «Зенит», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ближайшем матче между «Локомотивом» и «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

- Каковы ваши ожидания от матча? Есть фаворит?

- Вы знаете, я обычно не даю предматчевых комментариев, но тут особый случай, ведь Дзюба снова сыграет в Санкт-Петербурге, на этот раз в качестве футболиста «Локомотива». Во-первых, в «Зените» более качественный состав. Во-вторых, защитники «Зенита» хорошо знают Дзюбу, так что ему будет тяжелее, чем обычно, хотя во вратарской площади мало кто из защитников сегодня может справиться с ним. Если партнёры Артёма будут делать хорошие верховые передачи, то обороне питерцев будет тяжело. Насколько я понимаю, в «Зените» сейчас все в строю, так что ждём хорошей игры.

- Да, вся защита «Зенита» на месте, но всё ли так хорошо с вратарями?

- Есть Кержаков, он поучаствовал почти во всех играх чемпионата. За девять туров до конца чемпионата вратарский вопрос в «Зените» не стоит. Наверное, даже если тренерский штаб что-то не устраивает, никаких резких движений в этом сезоне не произойдёт. Михаил достаточно уверенно выступает, это не проблема.

- Поражение «Зенита» сегодня может как-то изменить расклад сил в борьбе за чемпионство?

- Вряд ли. У них большие шансы на выигрыш титула, тем более «Спартак» оступился, а «Ростов» играет на выезде, поэтому каждая победа лишь придаёт уверенности команде Семака.

- Почти все уверены в чемпионстве «Зенита». Нет ощущения, что можно дать практику молодым футболистам?

- А где в «Зените» молодые футболисты? Молодые - это тем, кому до 20 лет. В первую очередь клубу все равно надо обеспечить себе чемпионство, а уже потом дать игрокам, которые получили мало времени на поле, проявить себя в деле. Плюс сейчас появляются слухи, что иностранцы могут уехать из команды, так что молодые игроки, видимо, в скором времени получат свой шанс.

Роберт Иванов