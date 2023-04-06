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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком – лучший игрок РПЛ по возвратам мяча в финальной трети поля

06 Апреля 2023 • 22:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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09.04 20:00

Игрок атаки питерского «Зенита» Малком Филипе стал лучшим в РПЛ по возвратам мяча в финальной третий футбольного поля. Статистика, подготовленная аналитиками портала Opta, обманывать не будет – у бразильско-российского игрока 26 возвратов владения в финальной трети. Больше нет ни у одного другого игрока Российской премьер-лиги.

Отмечается, что всего у «Зенита» 147 возвратов на чужой трети в текущем сезоне Российской премьер-лиги, а Малком сделал 18% из них.

На втором месте по этому показателю расположился Хорхе Карраскаль из ЦСКА – 20 возвратов, на третьем – одноклубник Малкома Маркус Вендел – 19, на четвёртом – Милсон из «Пари НН» - 18, а на пятом Лукас Вера из «Оренбурга» - 17.

Если же брать возвраты владения по всему полю, то в этом списке лидирует другой зенитовец Вильмар Барриос – у него их 165.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Хорхе Карраскаль Вильмар Барриос Милсон Лукас Вера Малком Филипе Маркус Вендел
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