Радимов ждёт, что Дзюба забьёт питерскому «Зениту»

Главным воскресным матчем в российском футболе станет поединок «Локомотива» и питерского «Зенита», и бывший игрок питерского клуба Владислав Радимов уверен в том, что Артем Дзюба, в прошлом также выступавший за «Зенит», забьет своей бывшей команде.

Дзюба сейчас выступает, напомним, за московский «Локомотив» и уже успел изумить своей результативностью - в прошлом матче он, в частности, забил два гола.

- Будет бомба-матч – Дзюба против «Зенита». Не «Локомотив» против «Зенита», не Галактионов, Глушенков и Пиняев, а именно Дзюба. Я думаю, что будет ничья с голами и Дзюба забьет. И мы все ждем, как он его отпразднует, - предвкушает Радимов, слова которого цитирует «РБ Спорт».

Матч начнется сегодня вечером в 20:00 по московскому времени.