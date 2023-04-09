Дзюба не стал жать руку Семаку после матча с «Зенитом»

Московский «Локомотив» проиграл «Зениту» в предпоследнем матче двадцать второго тура чемпионата России, а Артем Дзюба, нападающий железнодорожников, решил не жать руку Сергею Семаку, наставнику питерского клуба.

Ранее Дзюба, напомним, выступал именно за «Зенит», но в прошлом году был вынужден покинуть команду - в том, что это было вынужденно, сомнений практически нет, и то, что рослый форвард демонстративно проигнорировал Семака, лишь подтверждает это.

В следующем туре российского чемпионата «Локомотив» сыграет в гостях с «Оренбургом», это случится шестнадцатого апреля.