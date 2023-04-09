Алаев: «Зенит» заслужил победу»

В предпоследнем матче двадцать второго тура российского чемпионата питерский «Зенит» остановил набравший было ход «Локомотив», хотя для этого пришлось задействовать все силы - железнодорожники первыми открыли счет, так что победа чемпиона получилась, как и должно быть, волевой.

Руководителю РПЛ Александру Алаеву матч очень понравился, он считает, что «Зенит» выиграл его заслуженно.

- Очень понравился сегодня футбол. Обе команды играли на победу и очень порадовало, что 11‑я команда дала такой бой первой. Но объективно, что «Зенит» сегодня был сильнее. «Зенит» победил заслуженно, мастеровитая команда, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».