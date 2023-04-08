Бышовец считает, что «Локомотив» сможет дать бой «Зениту»

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался перед матчем 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Есть все основания, что «Локомотив» даст бой «Зениту». «Железнодорожники» показывают зрелую игру. И это дает возможность сыграть активно против «Зенита», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Эксперт подметил, что «Зениту» тяжело играть, когда соперник оказывает на него давление, именно так сейчас действует «Локомотив». Бышовец не знает, сможет ли Дзюба доставить проблемы «сине-бело-голубым», но форвард точно будет дополнительно мотивирован.

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдет 9 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.