Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат сегодняшнего матча между «красно-зелёными» и «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

- Вам понравились действия «Локомотива» в этом матче? Можно выделить кого-то в качестве лучшего игрока встречи?

- Мне понравился гол Кассьерры через себя, но его лучшим игроком сегодня точно не назовёшь. Игра понравилась в исполнении обеих команд. «Локо» мог зацепиться за ничью, но в некоторых моментах просто не повезло. «Зенит» здорово закружил голову защитникам «железнодорожников». Также порадовало то, что во втором тайме в составе «Локомотива» не было легионеров. Думаю, ничья была бы хорошим результатом для команды Галактионова.

- «Локомотив» грамотно действовал в командном прессинге?

- В эпизоде с голом игроки «Локо» грамотно расположились и разобрали соперников, и Вендел ошибся. «Зенит» пытался выходить через короткий пас. Тут хочу отметить Глушенкова, который пошёл в борьбу, чисто совершил отбор и забил. Понравилось, что «Локомотив» не пытался отходить в глухую оборону и пресекал выходы «Зенита» в атаку ещё на чужой половине поля.

- Дзюба сегодня участвовал в прессинге вместе со всеми?

- Он неплохо двигался и отдавал передачи, боролся за верховые передачи. Не получилось забить и выиграть, так что ему матч не доставил удовольствия.

- Сейчас в «Локомотиве» проводится курс на омоложение. По итогам сегодняшнего матча можно сказать, что эта политика оправдала себя?

- В «Локомотиве» есть хорошая академия, там есть игроки. Пиняев, вышедший во втором тайме, показал всем, что он в порядке. Молодёжь в «Локомотиве» играет и показывает неплохой уровень. Правильно, что сделали ставку на молодых ребят. Если их грамотно наиграют в этом сезоне, то в следующем году при покупке новых качественных футболистов точно будет бороться за призовые места.

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- Нужны сегодняшнему омолодившемуся «Локомотиву» опытные игроки? Те же Дзюба иСмольников.

- В команде всегда должны быть опытные спортсмены, которые лидерские качества могут показывать не только на футбольном поле, но и в раздевалке. Тот же Баринов хорошо подойдёт на эту роль.

- На сегодняшний день можно сказать, что команда преодолела кризис?

- Думаю, да. Сейчас можно сосредоточиться на новых схемах и хорошем футболе. Понятное дело, что в этом сезоне «Локо» высоко не прыгнет. Сейчас задача - наигрывать новые схемы и привлекать к матчам футболистов запаса.

Роберт Иванов