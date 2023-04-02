Писарев: «Думаю, Сергеева очень ценят в «Зените»

Российский тренер Николай Писарев доволен вчерашним дублем россиянина Ивана Сергеева. Напомним, в субботу нападающий «Зенита» оформил решающий дубль в матче против екатеринбургского «Урала», игра завершилась со счётом 2:0.

«Думаю, его очень ценят в «Зените». Сергеев - это командный игрок, он выходит на поле со скамейки запасных и пашет с довольным лицом, а потом находит моменты и реализует их», - цитирует Писарева «Матч ТВ».

Вчерашние голы Сергеева в ворота «Урала» стали для него четвёртым и пятым соответственно, которые он оформил в этом сезоне РПЛ с выхода на замену.

9 апреля в рамках 22 тура Премьер-лиги питерцы сыграют в гостях с набравшим ход московским «Локомотивом».