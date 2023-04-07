Аршавин: «Если Пиняев перейдёт в более сильную команду, заиграет по-сумасшедшему»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре 18-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Будет ли прогрессировать? Всё зависит от желания. Если перейдёт в более сильную команду, заиграет по-сумасшедшему. Ну а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что Пиняев перешёл в «Локомотив» прошлой зимой из «Крыльев Советов». За две эти команды молодой нападающий провёл в нынешнем сезоне 22 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Кроме того, Пиняев успел отличиться в товарищеском матче сборной России против Ирака (2:0), став самым молодым автором гола в истории национальной команды.