Семак может не отпустить Ренана в молодёжную сборную Бразилии

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак не уверен, что его клуб сможет отпустить своего защитника Роберта Ренана в молодёжную сборную Бразилии. Словами наставника питерцев делится пресс-служба «Зенита».

«В середине сезона и во время самых важных матчей терять футболиста в обороне для нас - не очень хорошо. Мы будем отталкиваться от возможностей его оставить», - заявил Семак, добавив, что в клуб приглашение от бразильской команды пока не приходило.

Ранее мы сообщали, что Ренан рискует пропустить несколько апрельских матчей «сине-бело-голубых», так как в защитнике заинтересованы в бразильской молодёжной сборной для участия в молодёжном чемпионате Южной Америки.