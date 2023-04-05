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Гуренко – о Дзюбе: «Не думаю, что он сводит с кем-то счёты, это имидж такой» эксклюзив

05 Апреля 2023 • 22:05 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал голы форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы в ворота «Ростова» (3:1) и «Нижнего Новгорода» (4:1).

«Мне кажется, он не сводит никакие счёты. Его слова и действия говорят сами за себя. Как сказать… У него имидж такой, он не сводит ни с кем счёты. Просто качественно делает свою работу», — сказал Гуренко.

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой 2023 года на правах свободного агента. За команду он сыграл 6 матчей, в которых отметился 6 голами и отдал голевую передачу.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Артём Дзюба
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