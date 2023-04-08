Сколько голов Дзюба забьёт «Зениту»

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на «РЖД Арене», где «Локомотив» будет принимать «Зенит» в рамках 22-го тура Премьер-лиги. Дополнительную интригу этому противостоянию придаёт тот факт, что Артём Дзюба сыграет против своей бывшей команды. Чего же ждать от форварда «Локомотива» в грядущем матче? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на этот счёт.

К решению «Локомотива» подписать контракт с Дзюбой зимой многие фанаты и эксперты относились со скептицизмом. Они считали, что 34-летний форвард уже не способен демонстрировать высокую эффективность, указывая на неудачный период Артёма в Турции как на лакмусовую бумажку. Дзюба быстро доказал, что в нём зря сомневались. По ходу карьеры Артём не раз конвертировал критику в заряд мотивации и «допинг». Так получилось и на этот раз. Дзюбе досталось (в очередной раз) за откровения в интервью Нобелю Арустамяну, которое вышло на свет в начале марта, а уже через несколько дней он оформил хет-трик в матче против «Ростова».

Три гола в Ростове-на-Дону не стали разовой акцией – Дзюба продолжил забивать и дальше. В четырёх весенних матчах Премьер-лиги нападающий записал на свой счёт шесть результативных ударов. Артём свеж, задорен и уверен в себе – в таком состоянии он готовится к матчу против «Зенита».

Конечно, в воскресенье Дзюба выйдет на поле с особенным настроем. Дело не просто в том, что раньше он играл за «Зенит». Главное здесь то, как он ушёл из «Зенита». В недавнем интервью Нобелю Арустамяну футболист сказал, что у него нет никаких обид, но при этом отметил, что в клубе он понял не всех.

«Зенит» так предложил контракт, будто и не предлагал», - сказал Дзюба. Поговаривали, что питерский клуб предлагал нападающему трудовой договор с понижением заработной платы в три раза. Тем самым Дзюбе дали понять, что в новом проекте он отойдёт на второй план. Наверняка для Артёма это было оскорбительным – он не привык находиться на вторых ролях.

В том же интервью с Нобелем Дзюба сказал, что он чувствовал, как «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Ставку на бразильских игроков форвард не считал правильной. Что-ж, в воскресенье Дзюба наверняка отдаст на поле все силы, чтобы обыграть этот «Зенит» с обилием бразильских исполнителей в составе.

Чего же ждать от Дзюбы в матче против «Локомотива»? Понятно, что один в поле не воин, даже если это Дзюба, и всё будет зависеть от выступления «железнодорожников» в целом. Надо сказать, что весной «Локо» оставляет о себе приятные впечатления. Конечно, игра команды далека от идеальной, но у футболистов появился характер, а это уже важный сигнал.

«Локомотив» выиграл все четыре весенних матча Премьер-лиги и подходит к воскресной битве в хорошем настроении. Фаворитом противостояния остаётся «Зенит», в составе которого собраны исполнители более высокого класса. Но нынешний «Локомотив» в рамках одного матча способен конкурировать с «Зенитом». В марте обыграть чемпиона России последних лет удалось ЦСКА, а теперь это рассчитывает сделать ещё одна столичная команда. Есть ощущение, что игра между «Локо» и «Зенитом» получится результативной, и Дзюба сможет отличиться. Если делать прогноз, то мы бы поставили на то, что Артём забьёт «Зениту» один гол. Посмотрим, как получится на самом деле.

Александр Тихий