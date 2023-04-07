Аршавин отреагировал на голевые подвиги Дзюбы

В зимнее трансферное окно Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». С тех пор 34-летний форвард провёл четыре матча Премьер-лиги, в которых забил шесть голов. Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, шокировала ли его результативность Дзюбы.

«Не шок, но я удивлён. Для меня было понятно, что он будет забивать. Но чтобы в четырех матчах шесть голов… Плюс команда выигрывает в сложных матчах. Он - молодец. Удивил меня тем, что полгода в футбол не играл, по большому счёту, а сейчас выглядит так здорово. Считаю, что и ему повезло с «Локомотивом», и команде повезло с ним», - высказался Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Зенита». Команды сыграют в воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители на «РЖД Арене» услышат в 20:00 по московскому времени.

На текущий момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.