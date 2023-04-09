Семак: «Всё повторяется, когда мы выходим на финишную прямую, каждая победа даётся очень сложно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (2:1).

- Мы сейчас периодически видим в нашем чемпионате такие попытки разыгрывать от ворот. При этом порой случаются ошибки, сегодня такая ошибка случилась с «Зенитом». Что с этом делать? Философски относиться, не разыгрывать?

- Мы прекрасно понимаем, что у нас не было особо много времени поработать с тем же Ренаном, игрок молодой, и молодым свойственно ошибаться, мы это прекрасно понимали. Но мы считаем, что у него большой потенциал, и будет через ошибки учиться и прибавлять, потому что игрок с хорошим потенциалом. А другие игроки все-таки более адаптированы к нашей системе, к тому же отсутствие того же Барриоса, который у нас играет на позиции опорного, для нас не проходит бесследно. Мы ищем постоянно какие-то комбинации игроков, которые более будут подходить, наверное, в зависимости от целей и задач на ту или иную игру. Но все равно мне кажется, что чуть-чуть перестроились по ходу матча, потому что не всегда справлялись в начале матча, на мой взгляд, после длинных передач. Сброс, подбор проигрывали немного. Перестроились, и эта проблема ушла, острота у наших ворот была только после длинных передач, фланговых. В быстрых атаках тоже сыграли достаточно надежно в обороне.

- У вас хорошие нападающие выходят на замену, забивают. Сергеев в прошлом матче, Кассьерра сегодня. Как дальше с этим делать? Кого выпускать в старте?

- Пускай выходит и забивает. Главное, чтобы команда забивала. Я говорил, что Матео долго не забивал, но забил в самый нужный момент. Сейчас отрыв сохранился, что для нас очень хорошо перед поездкой в Ростов, которая будет непростая. Будем готовиться к следующему матчу, сейчас легких матчей не бывает. Концовка чемпионата, все команды решают свои задачи. Сегодня сказал ребятам перед игрой, что в каждом эпизоде одно и то же повторяется, когда мы выходим на финишную прямую, каждая победа дается очень сложно. И мы это видим, тем же матчи с «Уралом» и «Локомотивом». Дальше будет то же самое. Мне кажется, сегодня ребята были достаточно готовы к такому сопротивлению и сыграли, провели достаточно хороший матч.