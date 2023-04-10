Черчесов: «Хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ»

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об игре Артёма Дзюбы за столичный «Локомотив».

«На сегодняшний день Артём — важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу. Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, Дзюба выполнял в игре против «Зенита» множество черновой работы, которая была необходима для встречи с более качественной командой. Тем не менее Станислав Саламович отметил, что не смотрел полностью игру, поэтому он не способен оценить действия Артёма.

Напомним, что «Зенит» выиграл у «Локомотива» со счётом 2:1. Дзюба не смог отметиться результативными действиями против бывшего коллектива.