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Баранник: «Положение «Зенита» в турнирной таблице вряд ли что-то изменит» эксклюзив

09 Апреля 2023 • 13:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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Через 5 ч. 48 мин.

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ближайшем матче между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

- Каковы ваши ожидания от матча? Есть фаворит?

- Будет очень интересно посмотреть на Дзюбу и «Локомотив», который набирает ход. Задача «Зенита» - доказать всем, что команда сильнее всех в стране. Для Артёма этот матч будет особенным. Надеюсь, что будет забито много голов и в целом встреча будет насыщенной.

- Если «Зенит» победит, то гарантирует себе чемпионство?

- Думаю, что результат сегодняшней игры не слишком сильно повлияет на результат всего чемпионата. Пока я не вижу команд, которые реально могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Естественно, борьба ещё может обостриться, но положение питерцев мало что может изменить.

- Раз команда Семака уверенно идёт по сезону, есть смысл сейчас начать давать больше игровой практики молодым футболистам?

- Надо давать практику молодым тогда, когда медали будут в кармане. Если «Зенит» обыграет «Локо» и «Ростов», то чемпионство будет в кармане на 99%.

- А кто должен забивать на финальном отрезке? В команде хорошая полузащита, но чистых первоклассных форвардов как будто нет. Летом взяли Кассьерру, но он пока не забил ни одного мяча в чемпионате.

- Любой команде не помешает усиление. Для нашего чемпионата у «Зенита» достаточно ровный состав. Если что-то изменится и клуб вернётся на международную арену, то надо будет усилятся, пока смысла в этом никакого нет. Соглашусь, что в числе нападающих ещё должен быть более разноплановый игрок.

Роберт Иванов 

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Локомотив Москва Зенит Дмитрий Баранник
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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