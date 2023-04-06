Спивак: «Не важно, как сыграет Дзюба, важны действия «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак поделился ожиданиями от встречи Артёма Дзюбы против своей бывшей команды. Напомним, в ближайшем туре Российской премьер-лиги московский «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом».

«Зенит», Дзюба – это так, для публики. Конечно, будет какое-то внутреннее противостояние, но не важно, как сыграет Дзюба, важны действия «Зенита», – цитирует Спивака издание Bobsoccer.

На счету Дзюбы шесть голов в четырёх матчах чемпионата России за «Локомотив». Нападающий уже помог команде выбраться из зоны стыковых матчей. Ранее Артём заявил, что покинул «Зенит» из-за политики клуба по приглашению легионеров.