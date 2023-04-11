Гуренко оценил выступление Дзюбы против «Зенита»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко оценил выступление форварда команды Артёма Дзюбы в воскресном матче Премьер-лиги против «Зенита» Питерцы, как известно, добились победы в Москве со счётом 2:1.

«Дзюба здорово смотрелся в единоборствах. Был полезен в подыгрыше. Работал на команду», - сказал Гуренко, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Гуренко не стал упрекать Дзюбу за то, что ему в прошедшем матче не удалось записать на свой счёт забитый гол.

«Ну, не в каждом же матче забивать! В целом он был хорош. Во многом благодаря Дзюбе «Локо» был очень близок к ничьей», - отметил экс-игрок.

«Локомотив» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 16 апреля – против «Оренбурга» на поле соперника.