Кузьмичёв: Дзюба захочет «поднасолить» «Зениту»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался перед матчем 22-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит».

«Игра должна получиться интересной, потому что «Локо» набрал необходимое количество очков после рестарта сезона. Плюс надо учитывать фактор Дзюбы, который сделает все, чтобы своим бывшим партнерам «поднасолить», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По поводу «Зенита» эксперт заявил, что «сине-бело-голубые» практически стали чемпионами, поэтому вряд ли они будут в каком-то напряжении, должна получиться хорошая игра с большим количеством голов.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 9 апреля, начало — в 20:00 по московскому времени.