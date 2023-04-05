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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Вальверде никогда не хотел меня, он просил у руководства Виллиана»

05 Апреля 2023 • 14:00 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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Через 6 ч. 51 мин.

Бывший вингер каталонской «Барселоны» Малком объяснил, почему у него не получилось заиграть в команде. Напомним, в период выступлений бразильца на «Камп Ноу» «сине-гранатовых» тренировал Эрнесто Вальверде.

«Почему Вальверде не верил в меня? Нельзя всем угодить. Он никогда не хотел меня, Эрнесто изначально просил у руководства Виллиана. Он не дал мне показать то, на что я способен», – цитирует Малкома Barca Universal.

Малком уже несколько лет выступает за петербургский «Зенит», в который «Барселона» продала футболиста за 40 миллионов евро. На счету бразильца 16 голов и 5 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона Эрнесто Вальверде Малком Филипе
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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