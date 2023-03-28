Полузащитник Вильмар Барриос травмировался в недавнем матче «Зенита» против «Химок». Колумбийского футболиста ждут в общей группе «сине-бело-голубых» к матчу Премьер-лиги против «Локомотива», о чём стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В сезоне 2022/2023 Вильмар Барриос провёл 22 матча. В них 29-летний полузащитник записал на свой счёт один забитый гол.

«Зенит» сейчас уверенно лидирует в Премьер-лиге России. Второй «Ростов» питерцы опережают на семь очков.