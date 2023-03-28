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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известны сроки восстановления Барриоса эксклюзив

28 Марта 2023 • 14:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Полузащитник Вильмар Барриос травмировался в недавнем матче «Зенита» против «Химок». Колумбийского футболиста ждут в общей группе «сине-бело-голубых» к матчу Премьер-лиги против «Локомотива», о чём стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В сезоне 2022/2023 Вильмар Барриос провёл 22 матча. В них 29-летний полузащитник записал на свой счёт один забитый гол.

«Зенит» сейчас уверенно лидирует в Премьер-лиге России. Второй «Ростов» питерцы опережают на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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