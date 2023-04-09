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Семак - об отказе Дзюбы обменяться рукопожатиями: «Ничего страшного»

09 Апреля 2023 • 23:07 Комментировать (1)
Локомотив Москва
1:2
Зенит
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Наставник питерского «Зенита» спокойно отнесся к тому, что его бывший подопечный Артем Дзюба отказался пожать ему руку. Семак философски заметил, что каждый волен сам делать свой выбор, а его отношение к Артему нисколько не изменилось из-за этого случая.

- Да ничего. Это его желание. Я бы был не против, если бы он три забил, а мы бы выиграли 4:3. Я бы был только рад. А отношение у меня ко всем хорошее, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что питерский «Зенит» одержал волевую победу над московским «Локомотивом» в главном воскресном матче российского футбола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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TEREX
09 Апреля 2023 в 23:13
ну сэм извесный дипламат..)) а другим сказал..што руки ни пришлося пачкать об эта заплеснивелое и гнилое дерево..))
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