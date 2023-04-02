Смородская считает, что Дзюба уже заслужил новый контракт

В феврале Артём Дзюба стал игроком «Локомотива». С тех пор 34-летний нападающий забил шесть голов в четырёх матчах Премьер-лиги. Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», считает, что Дзюба уже заслужил новый контракт.

«Дзюба – молодец, хорошо себя показывает. Думаю, что он заслужил новый контракт», - сказала Смородская, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Действующий трудовой договор связывает Артёма Дзюбу с «Локомотивом» до завершения нынешнего сезона.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 9 апреля – против «Зенита» на своём поле.