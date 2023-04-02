Колыванов: «Зенит» всегда прибавляет, когда ему это нужно»

Российский тренер и футбольный эксперт Игорь Колыванов оценил вчерашнюю победу «Зенита» (2:0), добытую над «Уралом» на поле «Газпром Арены».

«Урал» очень долго держался, но «Зенит» смог додавить своего соперника. Притом «Урал» - это очень организованная команда, которая сделала серьёзный скачок при Викторе Ганчаренко», - цитирует Колыванова Rusfootball.

Напомним, исход игры решил дубль форварда Ивана Сергеева под конец второго тайма. Питерцы на данный момент набрали 51 балл и в турнирной таблице опережают ближайших конкурентов на 10 баллов.

«Не особо и верилось в то, что «Зенит» упустит свой отрыв, этот клуб всегда, когда очень нужно прибавить, прибавляет», - завершил Колыванов.