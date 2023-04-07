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Радченко уверен в победе «Зенита» над «Локомотивом»

07 Апреля 2023 • 19:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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09.04 20:00

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался перед матчем 22-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом».

«Фаворит в этой встрече «Зенит», как и всегда. Но у «Локомотива» есть хорошие шансы забрать очки. Не сказал бы, что если «сине-бело-голубые» потеряют очки, то борьба за чемпионство вернется», — приводит слова Радченко Metaratings.

Специалист считает, что вряд ли в матче будет забито большое количество мячей, но голы точно будут. По мнению Радченко, «Зенит» одержит победу со счетом 2:1.

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдет 9 апреля, начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Радченко
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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