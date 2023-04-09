Дьяков поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Зенит»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» на выезде сыграет против «Локомотива».

Дьяков отметил, что что столичный клуб даст бой сопернику, ведь ему нужно было исправлять ту ситуацию, в которую он попал, а сейчас команда набрала форму и одерживает победы, и это предает силы игрокам.

«У Дзюбы будет дополнительная мотивация в игре против бывшей команды. Тем более сейчас он играет на кураже — много забивает, хочет побить рекорд Александра Кержакова. И чем раньше, тем лучше для Артёма», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени.