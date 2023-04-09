«Зенит» уже ведёт в матче с «Локомотивом» после удара Кассьерры в падении через себя

В предпоследнем матче 22-го тура Премьер-лиги встречаются «Локомотив» и «Зенит». «Железнодорожники» повели в счёте в середине первого тайма после удара Максима Глушенкова, на что соперник ответил точной попыткой Маркуса Вендела. Во втором тайме чемпионы забили снова, после сильного прострела к воротам защитник Егор Погостнов неловко подставил ногу, и мяч взмыл над линией вратарской, Матео Кассьерра изловчился и в падении через себя пробивал, а Погостнов снова плохо сыграл, подправив мяч в цель.

Счет стал 2:1 в пользу «Зенита», который в турнирной таблице отрывается на 10 очков от второго места. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.