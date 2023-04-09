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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Зенит»

09 Апреля 2023 • 17:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 6.00 X 4.15 2 1.62
Через 1 ч. 19 мин.

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб примет питерский «Зенит».

Экс-игрок сборной России отметил, что «железнодорожникам» реально обыграть лидера чемпионата, но это будет сделать непросто, так как нужен необходимый настрой.

«Дзюба — угроза для «Зенита». Все понимают, что он — основной нападающий, который может создать хлопот защитникам «Зенита». За Артёмом будут пристально наблюдать в штрафной», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Сенников
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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