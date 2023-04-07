Барбоза — о Пиняеве: «Такие таланты востребованы в Европе»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев — очень молодой и перспективный игрок. Но, на мой взгляд, он еще должен пока играть в России. Возможно, он уже сейчас на карандаше у европейских клубов. Обычно такие таланты востребованы на европейском рынке», — приводит слова Барбозы издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, минувшей зимой 18-летний Пиняев перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив». Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и сделал три ассиста.