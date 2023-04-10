Семак прокомментировал слова Малкома о желании играть в еврокубках

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе Малкома из стана «сине-бело-голубых».

«Малком сказал, что снова хочет играть в еврокубках? Прекрасно. Если у него появятся хорошие предложения, почему нет. Мы будем только рады за него», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Напомним, что ранее бразильский нападающий рассказал о желании выступать в Лиге чемпионов, не исключив возможность ухода из «Зенита» этим летом.

В составе сильнейшего клуба России Малком выступает с 2019 года, выиграв три золотых медали чемпионата. Контракт бразильского футболиста с нынешним коллективом действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.