Орлов высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и питерским «Зенитом».

Эксперт отметил, что команде с берегов Невы надо не проиграть стратегически, хотя она уже без пяти минут чемпион, но лидеры столичного клуба, Сергей Пиняев и Артём Дзюба, будут творить чудеса.

«Зенита» сейчас очень неуверенные защитники. Если к Дугласу Сантосу меньше замечаний, то Родригао, Ренан и Караваев настолько закрепощены. У них ноги как будто деревянные», - заявил Орлов в разговоре с «РБ Спорт».

Поединок состоится 9 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.