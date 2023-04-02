Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Зенит»

02 Апреля 2023 • 18:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и питерским «Зенитом».

Эксперт отметил, что команде с берегов Невы надо не проиграть стратегически, хотя она уже без пяти минут чемпион, но лидеры столичного клуба, Сергей Пиняев и Артём Дзюба, будут творить чудеса.

«Зенита» сейчас очень неуверенные защитники. Если к Дугласу Сантосу меньше замечаний, то Родригао, Ренан и Караваев настолько закрепощены. У них ноги как будто деревянные», - заявил Орлов в разговоре с «РБ Спорт».

Поединок состоится 9 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Геннадий Орлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург Оренбург
1
1
2.01 3.85 3.55
Видео
Окончен
Химки Химки
Краснодар Краснодар
0
6
4.50 4.10 1.74
Видео
Окончен
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
2
5.40 4.00 1.65
Видео
30 мин
Ростов Ростов
Торпедо Москва Торпедо Москва
0
0
1.54 4.20 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
19:28 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» прервал 6-матчевую серию неудач, обыграв «Арсенал»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался после победы ЦСКА
19:25 · Россия. Премьер-лига
Смородская пожелала «Зениту» выиграть РПЛ
19:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ахмата» Швец: «Спартак» на ничем не удивил
19:08 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» одолел «Аланию» в боевом матче
19:04 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Честно говоря, не знаю, чего ждать от «Торпедо»
19:02 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА одержал три сухие победы подряд в РПЛ впервые при Федотове
18:53 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Торпедо» Клотет не в первый раз решает задачу по спасению команды
18:51 · Россия. Премьер-лига
Обляков отметился результативным действием в четвертом матче подряд в РПЛ
18:46 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Никогда такого мягкого поля не видел»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Зенит»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:22 · Россия. Премьер-лига
Сперцян рассказал, как Тикнизяна приняли в сборной Армении
18:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов предложил организовать матчи перед дерби между актёрами эксклюзив
18:07 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался о последних результатах «Химок» 1
Все новости
Рекомендуем