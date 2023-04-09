Локомотив - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Завершает 22-й тур Премьер-лиги поединок «Локомотива» и «Зенита». «Железнодорожники» выиграли все матчи РПЛ в новом году и сегодня сразятся с чемпионами. Коллектив Сергея Семака уверенно идет к очередному чемпионству и явно может прибавить в качестве игры. Дополнительной интригой будет первая встреча Артёма Дзюбы со своей прошлой командой.

В 20:00 можно посмотреть игру на «Матч ТВ» и «Беларусь 5». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Зенита» - букмекера WinLine.