Экс-президент «Локомотива» Филатов рассказал о перенесённом инсульте

Валерий Филатов, который в своё время занимал должность президента «Локомотива», а сейчас входит в состав совета директоров, рассказал о перенесённом ранее инсульте.

«Да, действительно пережил инсульт. Перед новым годом дало по голове и всё. До сих пор восстанавливаюсь, но чувствую себя намного лучше сейчас. Оклемался, начал ходить на своих двоих, ха-ха. Всё хорошо, пережил самое сложное. Ещё недельки две-три и буду как новый», - сказал Филатов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В воскресенье вечером «Локомотив» проведёт домашний матч чемпионата России против «Зенита». Футболисты и зрители на «РЖД Арене» услышат стартовый свисток в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

На текущий момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.