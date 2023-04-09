Гаджиев: «Если Дзюба сделал это намеренно, то это, конечно, неправильно»

После предпоследнего матча двадцать второго тура российского чемпионата эпатажный нападающий Артем Дзюба снова заставил говорить о себе - он достаточно демонстративно отказался пожать руку своему бывшему начальнику, Сергею Семаку.

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев, который является президентом «Динамо» из Махачкалы, считает, что Артем повел себя в этой ситуации неправильно.

- Не стоит делать из этого что-то особенное, если это не преднамеренно. Если преднамеренно, понятно, что это неправильно. Но я думаю, Артем мог быть в своих мыслях — хотелось выиграть, но не удалось, - цитирует слова Гаджиева «РБ Спорт».

«Локомотив» остается одиннадцатым в чемпионате.