Булыкин: «Дзюба – просто красавчик, с такой игрой можно замахнуться на сборную»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, с такой игрой 34-летний футболист способен побороться за место в составе национальной команды.

«Дзюба – просто красавчик, вернулся очень круто. Все сомневались насчёт него, но он показал, что всё ещё отличный футболист», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале, подписав с московским клубом контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона. За «красно-зелёных» опытный футболист успел провести шесть матчей, забить шесть голов и отдать одну результативную передачу.