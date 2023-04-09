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Кобелев: «Если в «Локомотиве» не будет Дзюбы, клубу придётся выйти на трансферный рынок» эксклюзив

09 Апреля 2023 • 23:32 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев, ранее выступавший за «Зенит», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат сегодняшнего матча между «Локомотивом» и «сине-бело-голубыми» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

- Как вам матч? Можете выделить кого-то из игроков с лучшей стороны?

- Конечно, игра понравилась, особенно первый тайм в исполнении «Локомотива», когда у «железнодорожников» были силы и они прессинговали на чужой половине поля. Пресекали много атак «Зенита» и забили, отобрав мяч в штрафной соперника. Игра была равной. Питерцы хотели выходить из штрафной за счёт коротких передач, а «Локо» здорово прерывал эти попытки. Во втором тайме «Зенит» больше взял игру под контроль.

- Вам показалось, что Артём Дзюба был вписан в прессинг команды?

- Да, конечно. Он участвовал в прессинге наравне с другими атакующими игроками. Он часто придерживал мячи, чтобы Глушенков и Пиняев могли забегать за спину защитникам «Зенита» и участвовал в быстрых атаках.

- Вы упомянули выступление Пиняева и Глушенкова. На сегодня «Локомотив» можно назвать коллективом с лучшими молодыми кадрами?

- Кроме молодых в клубе есть опытные игроки. Те же Пиняев и Глушенков сильно не выделялись, но и не сыграли ниже своего уровня. Сегодня они столкнулись с большим сопротивлением - играли с чемпионом страны.

- Гол Глушенкова - это ошибка «Зенита» при выходе из обороны, или грамотное расположение атакующих футболистов «Локомотива»?

- Как я упомянул ранее, гости сегодня пытались выходить в атаки с помощью коротких передач. Вендел себе не очень удобно подработал мяч, но и Глушенков своевременно подсуетился и чисто отобрал мяч. Остальные нападающие тоже сыграли свою роль - качественно разобрали соперников.

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- Можно сказать, что «Локомотив» преодолел кризисный отрезок чемпионата?

- Сейчас команда только строится. Мы не знаем, будут ли продлевать контракты Смольников и Дзюба. Раньше можно было купить несколько хороших иностранцев, сейчас с этим тяжелее. Если представим, что не будет Дзюбы, то «Локомотиву» придётся выходить на доступный трансферный рынок. Думаю, что сейчас руководство задумывается об усилении.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Андрей Кобелев
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