Сёмин: «Дзюба режимистый, он принесёт пользу «Локомотиву»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о нападающем московской команды Артёме Дзюбе.

Напомним, Дзюба пришёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. В составе «железнодорожников» опытный футболист успел провести шесть матчей и забить шесть голов. Сёмин объяснил успешную игру Дзюбы тем, что он подходит своей новой команде.

«Он режимистый, принесёт пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Тренер также рассказал, что раньше хотел пригласить Дзюбу к себе в команду. Сёмин предположил, что такой переход не состоялся по причине того, что у клуба не хватило денег на звёздного футболиста.

После 21 тура РПЛ «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.