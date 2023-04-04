Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Дзюба режимистый, он принесёт пользу «Локомотиву»

04 Апреля 2023 • 10:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о нападающем московской команды Артёме Дзюбе.

Напомним, Дзюба пришёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. В составе «железнодорожников» опытный футболист успел провести шесть матчей и забить шесть голов. Сёмин объяснил успешную игру Дзюбы тем, что он подходит своей новой команде.

«Он режимистый, принесёт пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Тренер также рассказал, что раньше хотел пригласить Дзюбу к себе в команду. Сёмин предположил, что такой переход не состоялся по причине того, что у клуба не хватило денег на звёздного футболиста.

После 21 тура РПЛ «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
12:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» Абаскаля напоминает романцевский период»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты детали контракта Юрана с «Пари НН»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев покинет «Локомотив»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Если «Динамо» задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Карпин должен находить мотивацию в сборной России»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Батчи всё устраивает в «Краснодаре»
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» принял решение по будущему Камано эксклюзив
11:22 · Кубок России
Глава Екатеринбурга Орлов рассказал, какой счёт устроит «Урал» в матче со «Спартаком»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Глушаков отреагировал на приход Юрана в «Пари НН»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Сиссако — о том, почему он не вышел в матче с «Динамо»: «Это не означает, что Бердыев не верит в меня»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Дзюба режимистый, он принесёт пользу «Локомотиву»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, делало ли «Динамо» предложение Николичу
10:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, что думает о чемпионской гонке в РПЛ
10:27 · Россия. Премьер-лига
Тихонов допустил, что Карпин будет претендовать на звание тренера года
10:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Пока Пиняев не перерос уровень «Локомотива» — надо играть здесь»
Все новости
Рекомендуем