Кавазашвили: «У Дзюбы гнилая душа»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Напомним, что футболист не стал жать руку главному тренеру петербургской команды, когда тот к нему подошёл.

По мнению ветерана, Дзюба поступил по-свински и ему стоит извиниться перед Семаком при следующей встрече.

«У Дзюбы гнилая душа. Его поступок — плевок в адрес Семака. Если тебе протянули руку в знак уважения, то не пожать её в ответ — верх наглости и хамства», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.