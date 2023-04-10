Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «У Дзюбы гнилая душа»

10 Апреля 2023 • 14:07 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Напомним, что футболист не стал жать руку главному тренеру петербургской команды, когда тот к нему подошёл.

По мнению ветерана, Дзюба поступил по-свински и ему стоит извиниться перед Семаком при следующей встрече.

«У Дзюбы гнилая душа. Его поступок — плевок в адрес Семака. Если тебе протянули руку в знак уважения, то не пожать её в ответ — верх наглости и хамства», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Семак Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.04.23 в 17:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
15:07 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал возможную причину ухода Бердыева из «Сочи»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Бердыев может вернуться в «Рубин» эксклюзив
14:39 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, почему решил возглавить «Пари НН»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, как его обманули с деньгами на Кипре 1
14:20 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: «Верю в то, что ЦСКА займёт второе место»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «У Дзюбы гнилая душа»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис вступился за Дзюбу
13:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева — о новом контракте с ЦСКА: «Дело не только в финансах»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Ненахов назвал лучшую команду России 1
13:37 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Мне комфортно работать с Ивичем»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Ненахов раскрыл слова Галактионова после матча с «Зенитом»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Для меня Дзюба закончился как человек» 2
13:16 · Россия. Премьер-лига
Тарасов оценил игру Дзюбы против «Зенита»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Видел, как Дзюба повернулся в сторону Семака»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Первое место «Зенит» на 99% не отдаст»
Все новости
Рекомендуем