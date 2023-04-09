Евсеев пояснил, почему Дзюба решил не жать руку Семаку

Бывший футболист российской сборной, выступавший за «Локомотив» Вадим Евсеев пояснил, почему, по его мнению, Дзюба не захотел пожимать руку своему бывшему наставнику Сергею Семаку. Он считает, что Дзюба расстроился из-за того, что ушел с поля без забитого гола.

- Потому что не забил гол. Но «Локомотив» играл хорошо. Не переоценивайте возможности — «Зенит» — чемпион, - цитирует слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, что в бытностью свою футболистом Евсеев сам никогда не был против «передать привет» - его обращение к валлийцам после забитого осенью 2003 года тем мяча давно вписано в скрижали национальной команды.