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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба не помог: «Зенит» увёз из Москвы волевую победу над «Локомотивом»

09 Апреля 2023 • 22:00 Комментировать (4)
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Московский «Локомотив» и питерский «Зенит» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 22-го тура РПЛ состоялась 9 апреля на стадионе «РЖД Арена».

Протокол игры  
Локомотив Москва1:2Зенит
(1:0) Глушенков Максим26'  
  40'Вендел Маркус (1:1)
  77'Погостнов Егор (1:2)
Лантратов ИльяНенахов Максим  36' 46' (Смольников Игорь ( 46') Магкеев СтаниславПогостнов ЕгорТикнизян НаирКарпукас Артём 80' (Митай Марио ( 80') Баринов ДмитрийКамано Франсуа 53' (Жемалетдинов Рифат ( 53') Глушенков Максим  31' 66' (Миранчук Антон ( 66') Пиняев Сергей 80' (Марадишвили Константин ( 80') Дзюба Артём
Запасные: Куликов ДаниилМитров ТимофейРаков ВадимИгнатьев ИванЩетинин МихаилЖивоглядов ДмитрийХудяков Даниил
Кержаков МихаилКараваев ВячеславРодригао де СоузаРенан РобертДуглас СантосКузяев ДалерКлаудиньо 82' (Круговой Данил ( 82') Вендел МаркусМалком Филипе 88' (Сутормин Алексей ( 88') Сергеев Иван 56' (Кассьерра Матео ( 56') Мостовой Андрей 89' (Барриос Вильмар ( 89')
Запасные: Одоевский ДаниилКозлов ДанилаБакаев ЗелимханЧистяков ДмитрийАлип НуралыАдамов АрсенВасютин Александр
09 апреля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Дзюба, Пиняев, Камано и Глушенков в основе начали главный матч воскресенья в РПЛ, а вот Жемалетдинова и Антона Миранчука Михаил Галактионов приберёг, оставив их на скамейке запасных. Состав «Зенита» угадывался легко – в старте восстановившийся Сергеев, Малком, Калудиньо, Вендел, Кузяев и Мостовой помогают ему в оттяжке.

«Локомотив» и «Зенит» начали матч с разведки. С большим уважением соперники отнеслись друг к другу, поэтому опасных атак пришлось подождать. Чаще владел мячом питерский коллектив, но особых дивидендов чемпиону это не приносило. Москвичи решили сыграть на контратаках, внимательно наблюдая за активностью «Зенита». И это наблюдение принесло свои плоды.

Дзюба пяткой скинул на Глушенкова, Максим крутил в дальний угол, но немного не попал. Однако не отчаялся форвард «Локомотива». Он сразу же вступил в прессинг и обокрал Вендела, которого подставил Ренан. Быстрый розыгрыш мяча от своих ворот серьёзно аукнулся «Зениту»: Глушенков буквально расстрелял Кержакова, зародившего эту панику – 1:0.

Только к концу тайма чемпион ответил толковой атакой, сразу же ставшей голевой. Малком сыграл на Вендела, проскочившего между двумя защитниками и пробившего без шансов для Лантратова – 1:1. Вполне равная шла игра, но к часу игрового времени «Зенит» стал чувствовать себя увереннее. И даже непонятно, как не сумели они выйти вперёд. Отличный моменты загубили питерцы: Кассьерра прострелил на Малкома, тот сделал пас на Мостового, и Андрей в упор пробил в штангу, после чего Вендел с добивания пальнул мимо пустых ворот.

Во втором тайме «Локо» явно сбавил, прессинг уже был не столь активен и работал слабее, появление Смольникова, Жемалетдинова и Миранчука не добавило яркости в атаке. А «Зенит» шёл за гостевой победой. И он её добыл, добыл по делу. Давление «Зенита» привело к позиционной атаке, толковой подаче с правого края и удару Матео Кассьерры через себя. Мяч летел в сетку, а Егор Погостнов на линии ворот уже его задел и вколотил под перекладину – 1:2.

Чемпион добыл волевую победу в Москве, и Артём Дзюба не помог «Локомотиву» дополнительной мотивацией. Отрыв «Зенита» от «Ростова» вновь вырос до десяти очков, завтра команда Валерия Карпина сыграет против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит
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Комментарии (4)
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bellgarath
09 Апреля 2023 в 23:11
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Баден
09 Апреля 2023 в 23:02
Очень туго и вязко..... Сами себе привезли проблему, и потом о-о-о-очень натужно её решали...
В середине реально был провал.. Очень не хватало Барриоса... Это самый натуральный "цепной пёс"...
Лучший разрушитель на данный момент..
Играем без наконечника... Решаем (пока что)всё средней линией.. А где форварды??
Какой там на*** Касьерра? Гнать ссаными тряпками...
Всех СинеБелоГолубых друзей, конечно с победой... Но смотрю я на этот футбол очень мрачно..................
TEREX
09 Апреля 2023 в 22:11
С заслуженной победой ЗЕНИТ !!! Поздравления СБГ !!! Класс есть класс ! второй тайм не плохой, Вендел сегодня явно в ударе, Клаудинио, как всегда молодец, Малком похоже наелся.
kostet
09 Апреля 2023 в 22:03
Как это Дзюба не помог,теперь все команды должны Зениту.Они всегда будут играть с Локо в большинстве.
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