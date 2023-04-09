Дзюба не помог: «Зенит» увёз из Москвы волевую победу над «Локомотивом»

Московский «Локомотив» и питерский «Зенит» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 22-го тура РПЛ состоялась 9 апреля на стадионе «РЖД Арена».

Дзюба, Пиняев, Камано и Глушенков в основе начали главный матч воскресенья в РПЛ, а вот Жемалетдинова и Антона Миранчука Михаил Галактионов приберёг, оставив их на скамейке запасных. Состав «Зенита» угадывался легко – в старте восстановившийся Сергеев, Малком, Калудиньо, Вендел, Кузяев и Мостовой помогают ему в оттяжке.

«Локомотив» и «Зенит» начали матч с разведки. С большим уважением соперники отнеслись друг к другу, поэтому опасных атак пришлось подождать. Чаще владел мячом питерский коллектив, но особых дивидендов чемпиону это не приносило. Москвичи решили сыграть на контратаках, внимательно наблюдая за активностью «Зенита». И это наблюдение принесло свои плоды.

Дзюба пяткой скинул на Глушенкова, Максим крутил в дальний угол, но немного не попал. Однако не отчаялся форвард «Локомотива». Он сразу же вступил в прессинг и обокрал Вендела, которого подставил Ренан. Быстрый розыгрыш мяча от своих ворот серьёзно аукнулся «Зениту»: Глушенков буквально расстрелял Кержакова, зародившего эту панику – 1:0.

Только к концу тайма чемпион ответил толковой атакой, сразу же ставшей голевой. Малком сыграл на Вендела, проскочившего между двумя защитниками и пробившего без шансов для Лантратова – 1:1. Вполне равная шла игра, но к часу игрового времени «Зенит» стал чувствовать себя увереннее. И даже непонятно, как не сумели они выйти вперёд. Отличный моменты загубили питерцы: Кассьерра прострелил на Малкома, тот сделал пас на Мостового, и Андрей в упор пробил в штангу, после чего Вендел с добивания пальнул мимо пустых ворот.

Во втором тайме «Локо» явно сбавил, прессинг уже был не столь активен и работал слабее, появление Смольникова, Жемалетдинова и Миранчука не добавило яркости в атаке. А «Зенит» шёл за гостевой победой. И он её добыл, добыл по делу. Давление «Зенита» привело к позиционной атаке, толковой подаче с правого края и удару Матео Кассьерры через себя. Мяч летел в сетку, а Егор Погостнов на линии ворот уже его задел и вколотил под перекладину – 1:2.

Чемпион добыл волевую победу в Москве, и Артём Дзюба не помог «Локомотиву» дополнительной мотивацией. Отрыв «Зенита» от «Ростова» вновь вырос до десяти очков, завтра команда Валерия Карпина сыграет против «Оренбурга».