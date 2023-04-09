Дзюба – в составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»

В главном матче 22-го тура Премьер-лиги будут играть «Локомотив» и «Зенит». Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

Как видим, нападающий Артём Дзюба выйдет в стартовом составе. В четырёх матчах Премьер-лиги за «Локомотив» 34-летний футболист записал на свой счёт шесть голов. Ранее Дзюба играл за «Зенит», так что матч будет для него принципиальным.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.