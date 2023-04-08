Белоруков: «Против Дзюбы играть легче, чем против маленьких форвардов»

Бывший российский защитник Дмитрий Белоруков рассказал, против каких форвардов ему было проще играть во время карьеры. Напомним, Белоруков защищал цвета пермского «Амкара» и долгое время был капитаном «красно-чёрных», гораздо меньше он успел поиграть за столичное «Динамо» и «Анжи».

«Дзюба — это габаритный игрок, он отлично умеет прикрывать мяч своим корпусом, остальные навыки у него примерно как у всех. Мне лично против него было легче играть, чем против маленьких форвардов, наши с ним габариты сопоставимы», - рассказал Белоруков «РБ Спорт».

Напомним, что прямо сейчас Дзюба является одним из лучших игроков Российской премьер-лиги – у него с возобновления сезона в марте – шесть забитых голов за свой клуб, московский «Локомотив», куда он перебрался пару месяцев назад.