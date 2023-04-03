Футбольный эксперт Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 21-го тура РПЛ и порассуждал о лидирующей группе чемпионата.

- «Спартак» вновь потерял очки с «Ахматом», сыграв вничью, 0:0. От команды отвернулся фарт?

- Если брать в расчет последние результаты «Спартака», можно и так сказать. Для меня это было удивительно, хотя сейчас «красно-белые» тяжело набирают очки.

- Почему у «Спартака» пошли осечки, на ваш взгляд?

- Началось все с «Оренбурга», когда «Спартак» был не в лучшем состоянии. Есть много нюансов, поэтому к игре команда подошла не в оптимальной форме. Было видно, что «Оренбург» мобильнее, свежее. А футболисты гостей допускали ошибки, которые они никогда не совершили бы, если бы находились в хороших кондициях. После этой осечки пошла неуверенность, команда начала дергаться. Плюс нет стабильной линии обороны. Из-за этого и результаты снижаются.

- У «Ростова», который еле обыграл «Торпедо», больше шансов взять серебро?

- ЦСКА тоже недалеко. А что касается ростовчан, не могу сказать, что они играют стабильно и показывают уверенную игру. Надо смотреть, у кого какая концовка. У «Спартака» еще много сильных соперников. Но я допускаю, что ЦСКА и «Ростов» будут терять очки в матчах с командами, которые не находится в группе лидеров РПЛ. Все три эти клуба будут бороться за третью строчку в таблице.

- В 23-м туре «Ростов» принимает «Зенит». Именно там решится судьба чемпионства?

- Скорее всего, да. Думаю, что золотые медали уже на 90% у «Зенита», если судить о том, какую игру показывает эта команда. Питерцы уверенно идут к своей цели.

- «Локомотив» разнес «Пари НН» (4:0) и поднимается в середину таблицы. Заговорили даже о продлении контракта с Дзюбой. Можно сказать, что именно Артём делает сейчас погоду в «Локомотиве»?

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- Дзюба сделал так, что «Локомотив» находится на подъеме и очень уверен. Понятно, что не только Артём участвует в голах, но в том, что команда показывает неплохую игру и отличный результат, это в большой степени благодаря Дзюбе.

- Дзюба – главное открытие весеннего отрезка чемпионата для вас?

- Однозначно.

- Разгром «Химок» «Краснодаром» (0:6) – это уже приговор?

- Мне было многое непонятно в действиях «Химок». Результат движения по таблице этой команды закономерный. Ей очень сложно будет спастись.

- После неудачной серии «Зенит» одержал победу над «Уралом». Какое значение имеет этот результат?

- Это придаст питерцам уверенности, но это надо закрепить в следующем матче. А вот если мы увидим осечку во встрече с «Ростовом», то питерцам будет сложно в концовке чемпионата.

Елена Григорьевская