Дзюба признался, что играл против «Пари НН» с небольшой травмой

Форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что он вышел на вчерашний выездной матч против «Пари НН» с небольшой травмой, а сама подготовка к игре была для всей команды непростой.

«Играть вчера небольшое повреждение мешало, поэтому меня и заменили пораньше (на 74-й минуте – Ред.). Но серьезных проблем у меня нет», - заявил Дзюба «Матч ТВ».

Напомним, что вчера Дзюба оформил дубль в ворота нижегородского клуба. Таким образом, у 34-летнего россиянина уже шесть забитых голов за «Локомотив» этой весной в рамках Российской премьер-лиги.

«Подготовка к матчу была тяжелой, в том числе физически. Были небольшие проблемы со здоровьицем, небольшие травмы, но куда без них?», - добавил форвард.

В рамках 22 тура Дзюба и его команда встретятся с лидером чемпионата России – питерским «Зенитом».

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