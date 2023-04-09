Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив»

09 Апреля 2023 • 16:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 6.00 X 4.30 2 1.60
Через 2 ч. 47 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Локомотив» примет питерский «Зенит».

Эксперт отметил, что столичный клуб даст бой сопернику, ведь с игрой у «красно-зелёных» все в порядке, а команда с берегов Невы уже недавно оступилась в Москве в игре против ЦСКА.

«Но я бы сказал, что петербуржцы выглядят предпочтительнее: у москвичей в основном решают два футболиста — Пиняев и Дзюба. Если их перекрыть, то у «Зенита» будет больше шансов на успех», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Крылья Советов Крылья Советов
1
2
2.02 3.80 3.55
Видео
42 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Химки Химки
2
0
1.38 5.20 8.20
Видео
09.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.66 4.10 5.20
Видео
09.04.23 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3.55 3.85 2.01
Видео
10.04.23 в 17:00
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
17:08 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях» отметили, что сходить в церковь посоветовал губернатор Самарской области
17:01 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «Развязка чемпионата будет интересной»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Тарханов указал на причины спада «Спартака»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» выиграли первый матч в году - видео
16:42 · Россия. Премьер-лига
Корниленко прокомментировал победу над «Сочи»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о матче «Сочи» - «Крылья Советов»: Игра великолепная, хорошо поспал под неё
16:36 · Россия. Премьер-лига
Названы игроки РПЛ, которые чаще всех бьют в штанги и перекладины
16:35 · Россия. Премьер-лига
Генич подарил три футболки ЦСКА случайным фанатам
16:33 · Россия. Премьер-лига
Дьяков поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Зенит»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев дал комментарий насчёт спада «Спартака»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Нобоа забил свой 75-й гол в РПЛ
16:25 · Россия. Премьер-лига
Федотов поведал о состоянии здоровья Акинфеева
16:23 · Россия. Премьер-лига
Петржела - о Кержакове: «Если бы не ситуация на территории Украины, он, наверняка, мог бы тренировать где угодно в Европе»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Пари НН»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Рубить с плеча налево-направо, наверное, не следует»
Все новости
Рекомендуем