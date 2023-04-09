Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Локомотив» примет питерский «Зенит».

Эксперт отметил, что столичный клуб даст бой сопернику, ведь с игрой у «красно-зелёных» все в порядке, а команда с берегов Невы уже недавно оступилась в Москве в игре против ЦСКА.

«Но я бы сказал, что петербуржцы выглядят предпочтительнее: у москвичей в основном решают два футболиста — Пиняев и Дзюба. Если их перекрыть, то у «Зенита» будет больше шансов на успех», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени.