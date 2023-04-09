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Петржела: «Дзюба - неприятный человек»

09 Апреля 2023 • 23:44 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Зенит
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Экс-наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела назвал Артёма Дзюбу «неприятным человеком» - такое впечатление у него вызвала выходка нападающего, который не захотел пожать руку своему бывшему тренеру. Многие считали, что Дзюба забьет гол и передаст «привет» своему бывшему клубу, но его «привет» в итоге оказался вот таким вот.

- Такая выходка — в стиле Артема. У него ужасный характер. Из-за него Дзюба постоянно попадает в скандалы. Надо было обязательно пожать руку Семаку в знак уважения. Под руководством этого тренера Дзюба выиграл множество трофеев, но он неприятный человек, поэтому поступил иначе, - цитирует слова Петржелы «РБ Спорт».

В питерском «Зените» Дзюба выступал целых семь лет, с 2015 по 2022 год. В следующем туре российского чемпионата «Зениту» предстоит матч с главным преследователем - тренируемым Валерием Карпиным «Ростовом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Властимил Петржела Артём Дзюба
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