Петржела: «Дзюба - неприятный человек»

Экс-наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела назвал Артёма Дзюбу «неприятным человеком» - такое впечатление у него вызвала выходка нападающего, который не захотел пожать руку своему бывшему тренеру. Многие считали, что Дзюба забьет гол и передаст «привет» своему бывшему клубу, но его «привет» в итоге оказался вот таким вот.

- Такая выходка — в стиле Артема. У него ужасный характер. Из-за него Дзюба постоянно попадает в скандалы. Надо было обязательно пожать руку Семаку в знак уважения. Под руководством этого тренера Дзюба выиграл множество трофеев, но он неприятный человек, поэтому поступил иначе, - цитирует слова Петржелы «РБ Спорт».

В питерском «Зените» Дзюба выступал целых семь лет, с 2015 по 2022 год. В следующем туре российского чемпионата «Зениту» предстоит матч с главным преследователем - тренируемым Валерием Карпиным «Ростовом».