Малком: «В моих планах было выступление в Лиге чемпионов, а не выход из неё»

Нападающий «Зенита» Малком допустил свой возможной уход из петербургского клуба грядущим летом.

По мнению бразильца с российским паспортом, он проводит хороший сезон и может рассчитывать на возвращение в Европу.

«В моих планах было выступление в Лиге чемпионов, а не выход из неё. Я могу думать о возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках. Сейчас важно стать чемпионами с «Зенитом», а там посмотрим», — цитирует Малкома Relevo.

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «сине-бело-голубых» 27 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.