Агент Мантуана прокомментировал слухи о получении российского паспорта

Луис Фернандо Гарсия, представитель полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о возможном получении российского паспорта игроком.

«Тренер «Зенита» сказал, что Мантуан может захотеть получить российское гражданство вслед за Малкомом и Клаудиньо? Если тренер так сказал, то я в это верю», — заявил агент в интервью «Чемпионату».

Напомним, что ранее о возможности получения российского паспорта Густаво Мантуаном рассказал тренер «сине-бело-голубых» Вильям де Оливейра. В футболке «Зенита» полузащитник выступает с июня прошлого года, перейдя на правах аренды из «Коринтианса». На счету Густаво 23 матча в рамках всех турниров, в которых он забил четыре гола при одном ассисте.