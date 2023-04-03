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Селюка не удивляет, что Дзюба пока не продлил контракт с «Локомотивом»

03 Апреля 2023 • 16:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Меня не удивляет, что Дзюба пока не переподписывает контракт с «Локомотивом». Это нормально. Дзюба пошел в «Локомотив» на удобных для клуба условиях. Где-то в сумме пошел вниз, где-то еще. Дзюба сам от себя не ожидал, что столько забьет», — цитирует Селюка Rusfootball.

По мнению менеджера, «Зенит» зря отпустил Дзюбу, этот футболист идеально подходил команде, он мог еще пять лет быть лучшим бомбардиром. Эксперт считает, что Дзюба не спешит с продлением контракта и делает правильно, вдруг «Зенит» его позовет обратно, но если нет, то он останется в «Локомотиве».

Напомним, 34-летний форвард подписал договор с «железнодорожниками» минувшей зимой до лета 2023 года. На счету игрока шесть голов и один ассист в четырех матчах РПЛ в составе «Локомотива».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Селюк Артём Дзюба
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