Баринов: «Вчера вышел на поле только благодаря нашему массажисту»

Один из лидеров столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил работу клубного массажиста, так как благодаря нему он появился вчера на футбольном поле в удачной игре против «Пари НН» (4:0).

«Ощущаю себя готовым процентов на 70 после травмы. Помимо этого, я еще и приболел, как и многие мои одноклубники. После первого тайма у нас было обезвоживание, играть было непросто», - делится Баринов с «Матч ТВ», добавляя, что он вышел вчера на игру только благодаря усилиям массажиста «Локомотива».

Напомним, что вчера Баринов не просто появился на поле в составе «Локомотива», но и непосредственно поучаствовал в выездном разгроме «Пари НН», забив один из четырёх безответных голов московского коллектива.

Ранее из-за травмы хавбек не смог помочь сборной России в двух контрольных матчах против сборных Ирана (1:1) и Ирака (2:0).